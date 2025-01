Polizie dell’Asse del Sempione, oltre mille multe nel 2024

LEGNANO (Milano)

Oltre 4.600 veicoli controllati, 56 fermi e sequestri di autoveicoli e ben 1136 verbali in materia sicurezza stradale, ma anche 59 patenti ritirate e oltre 4 chilogrammi di hascisc sequestrati: passa anche da questi numeri il bilancio delle attività dell’Aggregazione delle Polizie Locali dell’Asse del Sempione nel 2024, reso noto come di consueto in occasione della festività di San Sebastiano celebrata sabato a Palazzo Malinverni. L’aggregazione riunisce, coordinati da Legnano, i comandi di polizia locale di ben 14 comuni del territorio, il che significa un’area con un totale di 228.829 residenti nella quale poter contare su 163 operatori. Proprio i servizi in sinergia sono la forza dell’aggregazione, tanto che lo scorso anno i servizi aggregati, da aprile a novembre, sono stati in totale 62. Si va dai controlli specifici di polizia stradale al contrasto del degrado urbano, anche con il supporto del nucleo cinofili della polizia locale di Milano, passando per i servizi serali e notturni.

Per quanto riguarda le operazioni Smart, quella del 7 dicembre ha coinvolto dieci comandi e 36 operatori, con servizio fino alle 3 del mattino, mentre le operazioni del 14, 20 e 27 settembre hanno visto l’impiego rispettivamente di 14, 30 e 24 operatori, con orario di operatività dalle 20 alle 3. Come detto le attività messe in campo hanno permesso di controllare 4618 veicoli, verifiche che hanno portato a 56 fermi e sequestri di autoveicoli. 1136 verbali in materia di sicurezza stradale e 59 patenti ritirate.

Ben 2380 conducenti sono stati sottoposti a controllo alcolemico, di cui 45 positivi; 47, invece, sono stati sottoposti a drug test, di cui quattro positivi. Sono state identificate in tutto 2570 persone, controllati 89 locali pubblici, verificate 19 violazioni per consumo di stupefacenti e tre reati per spaccio di droghe, attività che hanno condotto a sequestrare 4,163 chilogrammi di hascisc. Due reati per porto abusivo di armi, 37 persone denunciate per reati extra codice della strada, otto sinistri rilevati, 61 interventi richiesti dai cittadini, due persone denunciate per rapina e una persona denunciata per ricettazione chiudono poi l’elenco dei "numeri" del bilancio.

Paolo Girotti