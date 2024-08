Piscina comunale, arrivano 73mila euro

I fondi sono stati stanziati e ora non resta che attendere la conclusione dei lavori, prevista per il prossimo autunno. In questi giorni è iniziato l’atteso intervento di efficientamento energetico alla piscina comunale di Busto Garolfo, uno degli impianti natatori più apprezzati e frequentati della zona, soprattutto in questi giorni di caldo estivo insopportabile.

Oltre ai finanziamenti già ottenuti, è stato assegnato un ulteriore contributo di 73mila euro dal Gestore dei servizi energetici, una società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, incaricata di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Questo contributo si aggiunge ai fondi necessari per un progetto dal costo totale di circa 550mila euro. Di questi, circa 350mila euro provengono da Regione Lombardia grazie a un bando dedicato al caro energia, mentre il resto sarà coperto dal comune, con la maggior parte dei fondi provenienti da risorse esterne.

"Credo proprio che i lavori potranno concludersi entro l’autunno - afferma il sindaco Giovanni Rigiroli - . Si tratta di un intervento molto importante per noi, poiché la piscina è una delle più rilevanti della zona. Questo ci garantirà una gestione più sostenibile ed economica. Non dimentichiamo che la piscina è utilizzata non solo da molti residenti di Busto Garolfo, ma anche da utenti dei comuni vicini". L’intervento prevede l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento a pompe di calore e di impianti fotovoltaici.

Christian Sormani