Legnano, piano del traffico urbano: apre il “varco” per l’ospedale e arrivano nuove rotonde

Nell’estate del 2016 l’amministrazione legnanese aveva realizzato uno spartitraffico all’incrocio tra via Sempione e Volta per impedire la svolta a sinistra e per provare a cambiare le caratteristiche di un incrocio ritenuto particolarmente pericoloso: ora, a distanza di oltre dieci anni dal Piano che aveva generato quella decisione e dopo una serie infinita di polemiche, raccolte di firme (anche una petizione on line su Change.org) e discussioni anche in consiglio comunale, il nuovo Piano generale del traffico urbano ancora sui blocchi di partenza recepisce le critiche e fa un passo indietro, ridisegnando di nuovo questo importante snodo. Proprio la riqualificazione dell’intersezione Volta-Sempione entra infatti nel lotto degli interventi da mettere in atto secondo il nuovo piano del traffico: la nuova soluzione prevede, dunque, la realizzazione di una "semi-rotatoria/torna indietro" che ha sempre lo stesso obiettivo di migliorare in sicurezza e permettere, però, una migliore accessibilità al quartiere.

Nella sostanza la nuova soluzione permetterà a chi transita sul Sempione arrivando da Castellanza di affrontare questa mezza rotonda e svoltare a sinistra in via Volta, cosa oggi impedita dallo spartitraffico esistente. In uscita da via Volta, invece, resterà l’obbligo di svolta a destra. L’intervento, pur considerando che il nuovo Pgtu è ai primi passi, è comunque inserito tra quelli urgenti e da portare a termine nella prima fase. E proprio nell’ambito degli interventi "urgenti" compaiono anche altri tre incroci cittadini: l’intersezione tra le vie Battisti e Canova (realizzazione di una rotatoria e dell’istituzione-modifica del senso unico di via Canova nel tratto Previati-Resegone), quella tra via Montecassino e il primo tratto di via Novara e, infine, l’intersezione Melzi - Papa Pio XI (che assumerà un aspetto più simile a una rotatoria per definire "l’innesto di via Cantù come porta di ingresso all’isola ambientale e ambito a precedenza pedonale").