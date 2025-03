Paura in ditta. Operaio colpito da fiammata

Incidente sul lavoro: fiammata da un macchinario a causa dello scoppio di una tubazione d’azoto. Mattinata di paura in una ditta di via Udine, dove intorno alle 9 un’improvvisa fiammata si è sprigionata da un macchinario, investendo parzialmente un operaio di 31 anni. L’incidente è stato causato dall’esplosione di una tubazione contenente azoto, che ha generato una fiammata all’interno dell’impianto di lavorazione. I colleghi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al lavoratore, trasportandolo in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.