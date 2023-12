Parte la ripiantumazione 150 nuovi alberi

Spazio a 150 nuovi alberi in città: sono arrivati ieri nella sede di Amga gli alberi destinati a essere piantati in tre zone della città: si comincerà dal Parco Falcone e Borsellino, si proseguirà in via Gilardelli e si concluderà con la parte dell’intervento più consistente nel Parco Castello. Al Parco Falcone Borsellino Amga procederà a piantare una dozzina di alberi che, per una parte, sostituiranno quelli morti, di cui si sta completando la rimozione. In via Gilardelli saranno messe a dimora cinque nuove piante nell’aiuola lungo la ciclabile e di fronte agli uffici comunali: il resto degli alberi sarà piantata nel Parco Castello in virtù di un intervento già annunciatoper la riqualificazione dell’area. Le 150 piante andranno a coprire una superficie verde di 8.000 metri quadrati e garantiranno un abbattimento di PM10 di circa 0,2 kganno per albero.P.G.