Parabiago, Maggiolini senza energia elettrica: tutti gli studenti a casa

Parabiago (Milano),, 13 novembre 2023 - Non c'è energia elettrica: centinaia di studenti a spasso. Mattinata surreale a Parabiago dove centinaia di studenti dell'istituto tecnico Maggiolini di Parabiago non hanno potuto entrare a fare lezione in classe a causa di un guasto elettrico che ha condizionato l'entrata a scuola. Tutti fuori ad attendere notizie fino a quando si è capito che la squadra che stava lavorando al guasto ci avrebbe messo un paio di ore per i lavori.

Gli studenti hanno così lasciato il cortile della scuola e sono tornati a casa. Senza corrente non funzionava neppure il riscaldamento a scuola e sarebbe stato quindi un problema entrarci. Il guasto dovrebbe essere riparato nelle prossime ore. L’istituto per adesso è senza corrente, senza wi-fi e in gran parte al freddo.