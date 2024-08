Palio di San Pietro si parte. Già selezionato il vessillo che premierà i vincitori

La quarantacinquesima edizione del Palio di San Pietro si correrà domenica 29 settembre. L’associazione Amici del Palio ha reso noto il programma della giornata. Si inizia con la messa alle 9.30 nella chiesa di San Pietro a cui seguirà la benedizione dei cavalli e dei cinque fantini che verranno ingaggiati dalle cinque contrade in competizione (Gallo, Legnano, Nuova Primavera Cervia, Piattina e San Rocco). La mattinata verrà conclusa dalla firma del regolamento di corsa. La manifestazione riprenderà nel pomeriggio con la sfilata in costume per le vie del centro. La corsa ippica si terrà dalle 17 sul campo allestito al quartiere fieristico di via Ticino. La giornata dedicata al Palio verrà anticipata, sette giorni prima (domenica 22), da una serie di eventi che vedranno protagonisti i contradaioli. Dalle 10 ci saranno delle sfilate nelle vie delle contrade. Poi tutti i gruppi di porteranno in piazza Marconi dove verrà presentato il cencio, che a Palio concluso verrà consegnato alla contrada vincitrice. Il cencio è realizzato col dipinto realizzato dai ragazzi delle scuole medie della città, scelto da una apposita commissione presieduta da Tiziano Perversi, il presidente dell’associazione Amici del Palio. Il disegno prescelto per questa 45° edizione è stato realizzato da Alice Parmeggiani e Sergey Aleshkin della classe terza alla scuola Correnti Terzani, guidati dall’insegnante di educazione artistica Federico Fiorini.

A conclusione della mattinata i due giovani autori verranno premiati. Nel loro dipinto c’è un cavallo che si staglia davanti alla sagoma della chiesa sanpietrina, con i simboli della città e i colori delle contrade. La prima edizione del Palio di San Pietro si tenne nel 1980. Ad idearlo fu l’allora sacerdote dell’oratorio, don Luigi Alberio. Inizialmente la corsa era riservata solo a fantini abbiatensi. Vinse la contrada Chiesa, oggi San Pietro, con il fantino Floriano Florian. Poi, col passare degli anni, le contrade iniziarono ad ingaggiare fantini professionisti, gli stessi che corrono sulle piste dei più noti palii italiani, da Siena ad Asti, a Legnano. Le ultime due edizioni sono state vinte dalla contrada Nuova Primavera Cervia.

Giovanni Chiodini