Legnano, 4 marzo 2019 - Momenti di apprensione per la sorte di un operaio ventenne, di nazionalità egiziana, che minaccia di gettarsi da una gru in un cantiere Aler di Legnano, perché non gli sarebbero state corrisposte migliaia di euro di stipendio. Il credito vantato dall'operaio ammonterebbe a circa 80mila euro. Il giovane lavoratore, arrampicatosi sulla gru intorno alle 12.30, rifiuta di scendere nonostante i ripetuti tentativi di mediazione da parte delle forze dell'ordine.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, la Polizia di Stato, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.