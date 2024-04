Oltre mille fedeli musulmani al PalaVilla per la preghiera finale

Oltre mille musulmani, coordinati dall’associazione italo-araba di Legnano e comuni limitrofi, hanno preso parte alla festa di fine Ramadan al Palavilla di Villa Cortese. Inizialmente la festa avrebbe dovuto celebrarsi al campo dell’Amicizia di Legnano, ma il maltempo ha fatto optare gli organizzatori per la grande struttura della Pro loco, dove i fedeli sono stati smistati in vari turni, non senza difficoltà vista l’elevata affluenza. Traffico in tilt e lunghe code, oltre ai disagi per il parcheggio. Presenti anche le donne, poche per la verità e separate dagli uomini attraverso un lungo lenzuolo.

"Terminare il mese del digiuno non significa smettere di pregare. Pregare e digiunare è sempre consigliato. La preghiera è un pilastro importante che non deve mai mancare. Oggi è l’occasione per cancellare ogni odio nel nostro cuore contro il nemico" ha spiegato l’imam che poi ha proseguito: "Essere felici in un giorno in cui la fede ci dice di essere contenti, ma restando nei limiti". Presenti anche l’assessore legnanese Monica Berna Nasca e il consigliere comunale di Villa Cortese, Giambattista Bergamaschi. il tutto è avvenuto grazie alla disponibilità del comune e della Pro Loco del paese, guidata dal presidente Edmiro Toniolo.

Intanto non finiscono le polemiche sulla festa di fine Ramadan a Turbigo che ha tenuto banco per giorni dopo la decisione del Tar di far intervenire il Prefetto di Milano per una decisione definitiva sul luogo. Sul caso è intervenuto anche il deputato Riccardo De Corato (FdI): "Questo tipo di associazioni islamiche devono capire che in Italia vige la religione cattolica, che peraltro è maggioritaria, e non possono pensare di trovarsi nelle loro nazioni e continenti. A questo punto, le altre religioni quali per esempio l’Induismo, il Buddhismo, il Sikhismo, l’Ebraismo e il Confucianesimo, cosa chiederanno adesso? Quali risposte verranno date loro da Tar, eventualmente, e da Magistratura successivamente?".

Ch.S.