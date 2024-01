"O si allaga o si finisce al gelo, Paladozio ormai impraticabile"

Niente spogliatoi da agosto, struttura malpulita e acqua che continua ad invadere la parte delle tribune ad ogni temporale e nelle ultime settimane anche il freddo con temperature anche sotto i dieci gradi sui campi. Sono i problemi con cui stanno facendo i conti gli iscritti della Pallavolo Saronno che ha deciso di rendere pubblica la difficile situazione al Paladozio l’impianto di via Biffi dove gioca la prima squadra ma anche l’intero settore giovanile. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il riscaldamento ko: "Con una breve ed asciutta nota inviataci venerdì scorso il Comune ci ha informato che causa un non meglio precisato guasto agli aerotermi il riscaldamento della Dozio non sarebbe stato in funzione fino a quando i tecnici, nel corso della presente settimana, sarebbero intervenuti per verificare il problema".

Le criticità non sono mancate anche nelle ultime settimane: "Abbiamo avuto molti problemi: sospensione del servizio dell’acqua calda sanitaria per 2 giorni, mancato funzionamento dei tabelloni elettronici del palazzetto per lo stesso periodo, luce saltata per una giornata e adesso riscaldamento sospeso". Problemi che impattano ormai da tempo soprattutto sui più piccoli: "Questo quadro di inefficienza e disfunzionalità ricade sui minori e non del settore giovanile che utilizzano il palazzetto, che ricordiamo non sono solo di Saronno ma vengono anche dai comuni limitrofi. Senza dimenticare il pessimo biglietto da visita per le società ospiti". S.G.