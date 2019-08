Legnano (Milano), 28 agosto 2019 - È finita l’era del preside "a scavalco", cioè di un preside che doveva seguire più di un istituto comprensivo o più di un istituto superiore per mancanza di organico. Nei giorni scorsi l’ufficio scolastico regionale ha reso noto il lungo elenco delle nomine dei nuovi direttori fra i vincitori del concorso nazionale, tenuto conto anche delle preferenze espresse dagli stessi. Per quanto riguarda l’area del Castanese-Legnanese all’istituto comprensivo Europeo di Buscate (che comprende anche il liceo di Arconate) è stato nominato Emanuele Marcora. A Busto Garolfo (ic Tarra) ci andrà Laura del Maestro. All'Ipsia di Inveruno Addolorata Lionetti. Tre nomine sono state riservate a scuole di Legnano: Simone Finotti all’ic Dei Salici, Dario Costantino all’ic Carducci e Alessandra Belvedere al Cpia di via Santa Teresa. Il Cpia è una scuola dedicata all’istruzione degli adulti: questa scuola ha sede a Legnano e ha sedi associate a Rho, Magenta e al carcere di Bollate. All’ic Ada Negri di Magnago (scuole di Magnago e Vanzaghello) arriva Domenico Pirrotta. A Nerviano ci andrà Antonio Ubaldini. Cambi radicali con tre nuovi arrivi anche a Parabiago: all’ic di via Legnano è stata nominata Monica Fugaro, all’ic via IV Novembre Antonina Mirabile mentre al Liceo Cavalleri arriva Chiara Lanzani.

A Rescaldina ic Dante Alighieri, ci sarà Arcangela Paolicelli. All’ic Carducci di San Vittore Olona (San Vittore e San Giorgio) è stata nominata Rosa Lisa Denicolò. Due nuovi arrivi a Villa Cortese: all’ic Villa Maria Antonia Nastasi, al Mendel Cristina Gualtieri. Nuovi presidi anche nelle scuole del Magentino-Abbiatense. Ad Abbiategrasso sono previsti tre nuovi insediamenti: Filippa Pollaccia all’istututo comprensivo Terzani di via Legnano, Maria Grazia Di Francisci all’ic di via Palestro e Michele Raffaeli all’Alessandrini. Maria Angela Zanca guiderà l’ic Perlasca a Bareggio. Al liceo Bramante di Magenta è stato nominato Felice Cimmino. A Marcallo (ic De Amicis, comprendente anche le scuole di Boffalora e di Mesero) ci sarà Alessandra Moscatiello. Ad Ossona (ic Luca D’Aosta comprendente anche le scuole elementari e medie di Casorezzo e Santo Stefano Ticino) è stato nominato Alessandro Lattanzi. A Sedriano (ic Matteotti) la nuova preside è Marzia Monica Costa. A Vermezzo con Zelo (ic Rodari) arriva Carmela Pisani. Maria Manfredino è stata nominata a Vittuone.