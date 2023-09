Il saluto di Nerviano a Luigi e Angela: “Esempio di vita insieme”

Nerviano, 9 settembre 2023 – “A volte la vita ci rivela circostanze misteriose. Solo la parola “insieme“, reiterata con vigore da Don Marco e Don Emilio durante la cerimonia funebre, può forse spiegare gli eventi, al di là della ragione. Luigi ed Angela hanno dato molto alla comunità di Nerviano ed è con questo sentimento di riconoscenza che noi tutti ci stringiamo attorno ai figli Marco, Anna, Paolo e Carlo e al cordoglio della famiglia".

Un messaggio di cordoglio quello del sindaco di Nerviano, Daniela Colombo, che torna sulla scomparsa di Luigi Bina e della moglie Angela Benecchi, di 90 e 84 anni morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. "Nerviano è più povera con la perdita di un altro pezzo della propria storia. Angela e Luigi erano esempi di gentilezza, educazione e rispetto unici – commenta l’ex sindaco Massimo Cozzi –. Non servono parole in questi casi, ora sono ancora uniti in Paradiso”. Oggi è il giorno del cordoglio dopo i funerali che si sono celebrati insieme per volere dei 4 figli della coppia, Annamaria, Marco, Paolo e Carlo, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano gremita dentro e fuori sul piazzale. Luigi faceva parte dell’associazione di volontariato Collage, che collabora con i missionari per sostenere le popolazioni africane sul posto.

La Collage l’ha ricordato così: "La vita non ci restituisce le persone perdute, le parole che non abbiamo detto e le emozioni che non abbiamo vissuto. Nulla torna indietro, ma tutte le cose più belle di questa vita le teniamo chiuse dentro i ricordi che porteremo dentro di noi, in quel piccolo posto speciale chiamato cuore" rendendogli omaggio con un video su Facebook con tanto di musica classica, la sua passione, in sottofondo. Gli amici non dimenticheranno mai questa famiglia che ha segnato la storia locale, dal piccolo negozio di calzature, alla vocazione di Luigi per il lavoro di ciabattino, ai grandi sorrisi di Angela verso tutti coloro che conoscevano questa coppia straordinaria e innamorata dopo lustri passati insieme . La figlia Annamaria, insegnante elementare che si era sposata lunedì poco prima della morte del padre, ha vissuto una settimana intensa. Per lei i grandi abbracci di una comunità che si è riscoperta ancora una volta attorno ai valori classici della famiglia e dell’amore. Adesso Luigi e Angela riposano insieme al cimitero davanti ad una tomba zeppa di fiori.