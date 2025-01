Minacciato con un cacciavite e derubato

Minacciato con un cacciavite e poi derubato della catenina d’oro che portava al collo mentre viaggiava sul treno che da Milano porta a Varese. L’episodio è accaduto non nella notte e su un treno poco affollato, ma intorno alle 17 di martedì su un convoglio presumibilmente frequentato e ha avuto come sfortunato protagonista un 37enne. L’uomo, residente a Parabiago, ha raccontato d’essere stato avvicinato da due persone, descritti come cittadini presumibilmente extracomunitari, mentre rientrava sul treno che da Milano conduce poi sino a Varese. I due lo hanno avvicinato e subito minacciato con un cacciavite, chiedendogli di consegnare loro la collanina d’oro che avevano notato e che l’uomo portava al collo. I due, portata a termine la rapina, sarebbero poi scesi alla prima stazione utile, mentre all’uomo non è restato altro da fare che arrivare a destinazione e in seguito denunciare quanto accaduto ai carabinieri della compagnia di Legnano.

I militari stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dei fatti a partire dalla stazione dove i due rapinatori sarebbero scesi dal treno: i carabinieri contano di poter accogliere qualche elemento in più attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Solo pochi mesi fa i carabinieri erano riusciti a identificare una banda di minorenni, responsabili di una rapina sul treno Milano-Domodossola, grazie alle immagini delle telecamere di controllo dello stesso convoglio.

Paolo Girotti