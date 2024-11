“Michelangelo“ al Tirinnanzi. Lo spettacolo di Vittorio Sgarbi

Sabato 30 novembre alle 21 al Teatro "Talisio Tirinnanzi" di Legnano lo spettacolo “Michelangelo“ con Vittorio Sgarbi. Una personalità senza limiti e senza tempo, Michelangelo, il primo artista a tutto tondo – scultore, pittore, architetto, poeta – ad avere in sé il fermento della rinascita delle arti. Il genio del Rinascimento, pittore della Cappella Sistina e scultore del David, delle Pietà, del Mosé, nonché architetto della cupola di San Pietro (e di molto altro).

Vittorio Sgarbi guida il pubblico in un viaggio tra le fonti e le consonanze che emergono dalle sue opere. "E così, attraverso il suo sguardo, sentiamo il dolore eterno della Pietà vaticana, percepiamo la forza interiore del David, e condividiamo lo stupore di Raffaello di fronte alla Cappella Sistina, dove il gesto assoluto tra Dio e l’Uomo unisce e separa in un dialogo senza tempo - spiegano gli organizzatori - L’energia della materia vive nei Prigioni, nel monumentale Mosè, e trova il suo apice nell’abbraccio struggente tra madre e figlio della Pietà Rondanini.

Ma Michelangelo non è mai solo in questo percorso. Studia, reinventa e supera i maestri del passato – Masaccio, Donatello, Antonello da Messina – e si misura con i grandi artisti suoi contemporanei, come Niccolò dell’Arca, Bellini e Mantegna".

Christian Sormani