Manutenzione della segnaletica stradale e sicurezza. La riduzione del budget accende il dibattito politico

A Nerviano si accende il dibattito sulla manutenzione della segnaletica stradale, dopo che il consigliere comunale Massimo Cozzi ha presentato un’interpellanza per chiarire le motivazioni della drastica riduzione di fondi destinati a questo settore. "La segnaletica orizzontale e verticale riveste un ruolo fondamentale nella regolamentazione del traffico, fornendo indicazioni essenziali per la sicurezza stradale, sia di giorno che di notte e in qualsiasi condizione atmosferica. Il Codice della Strada e il Regolamento di Attuazione stabiliscono la necessità di mantenere la segnaletica sempre visibile e ben conservata, per garantire un transito sicuro per automobilisti, ciclisti e pedoni". Adesso il consigliere Cozzi ha chiesto spiegazioni all’amministrazione sulle ragioni di questa significativa riduzione del budget.