Mantide di Parabiago, appello per adottare i cani di Fabio Ravasio rimasti senza padrone

Parabiago (Milano), 31 agosto 2024 – Erano i cani di Fabio Ravasio e Adilma Pereira Carneiro, prima tenuti nella casa di via Duca di Genova e poi finiti in un magazzino della cascina da ristrutturare in via De Gasperi dove Adi avrebbe ricavato gli appartamenti per ricompensare i suoi complici nel delitto: adesso sono senza riferimenti e in cerca di una nuova sistemazione. Detenuti comunque in condizioni non idonee, i cinque cani sono finiti sotto la lente d’ingrandimento del Nucleo Guardie Zoofile che, due nel frattempo hanno trovato casa, si sta occupando ora di ricollocare gli animali, trovando soluzioni alternative al canile di riferimento territoriale che, a oggi, non ha un posto libero a disposizione. “Un esemplare soprattutto sarebbe meritevole di trovare una famiglia, uno splendido esemplare di cane Malinois di sette mesi, femmina - spiega Stefano Villa, dirigente provinciale delle guardie zoofile -. Maya è davvero docile e mansueta e per nulla aggressiva”. Le Guardie Zoofile hanno dunque contattato i parenti non coinvolti nella ben nota vicenda che hanno dato il via libera.