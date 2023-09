Maltratta la madre per soldi: arrestato

Arrestato un 35enne italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo, secondo quanto ricostruito nell’attività di indagine svolta dai carabinieri, maltrattava la madre, un incubo per la donna, 56 anni, fatto di botte e minacce da parte del figlio, che non aveva alcun rispetto nei suoi confronti. Botte e minacce continue, con un solo scopo: costringerla a vendere la casa per intascare il ricavato.

Per la donna un inferno, finché non è più riuscita a sopportare le vessazioni del figlio e, superata la paura, si è decisa a sporgere querela dai carabinieri. Un passo fondamentale per uscire da quella drammatica situazione.

I militari hanno quindi avviato delle indagini, al termine delle quali, comunicate le risultanze all’autorità giudiziaria, è stato disposto l’arresto del figlio, eseguito dagli uomini dell’Arma delle stazioni di Cassano Magnago e di Busto Arsizio, intervenuti con gli operatori della sezione Radiomobile della compagnia di Busto Arsizio. Per la donna, la fine di un incubo che durava da quasi due anni.

L’uomo, secondo quanto emerso dall’indagine, la voleva obbligare a vendere la casa, voleva i soldi e ha cercato di estorcerle la somma contante di settantamila euro. Il figlio violento, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in carcere di Busto. Ros.For.