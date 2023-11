Magnago, rapina alla farmacia comunale. Dipendente chiuso in uno stanzino

Magnago (Milano), 7 novembre 2023 - Rapina alla farmacia comunale di Magnago aperta per il turno di notte. Malviventi in azione in via Sardegna nella frazione di Bienate, dove hanno prima forzato la porta d'ingresso, pensando non ci fosse nessuno, poi hanno trovato un addetto nel retrobottega poiché la rivendita di medicinali era di turno con la presenza del dipendente. L'uomo stava riposando e si è svegliato dopo l'entrata dei ladri. Ha quindi iniziato ad urlare ed i ladri lo hanno chiuso a chiave in uno stanzino fuggendo con la cassa.

Lo stesso addetto ha dato l'allarme chiamando i carabinieri col proprio cellulare. Adesso le indagini dei militari vogliono fare chiarezza per tentare di dare un volto ed un nome ai malviventi. Ci sarebbero anche diversi filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso presenti nei locali.