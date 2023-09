Magenta, spazzatura in strada fuori dagli orari consentiti. La rabbia del sindaco

Magenta, 13 settembre 2023 – Multe salate e tolleranza zero verso chi non rispetta le regole di conferimento dei rifiuti e non ha senso civico. Il sindaco Luca Del Gobbo non ci sta a vedere la città sommersa dai rifiuti.

“Già a metà pomeriggio della domenica o dei giorni infrasettimanali si vedono, soprattutto nelle vie del centro, sacchi della raccolta dei rifiuti domestici o bidoni esposti per la raccolta del giorno successivo. Il regolamento comunale parla chiaro: i sacchi devono essere conferiti entro le ore 6 del giorno di raccolta o dopo le 19.30 del giorno precedente. Faccio appello agli amministratori di condominio, agli esercenti commerciali e ai cittadini privati al rispetto del regolamento comunale vigente. Da parte nostra aumenteremo i controlli: sono previste sanzioni per chi non rispetta il regolamento e dimostra di non aver a cuore il decoro della nostra Città”.

Sul territorio comunale è vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica in giorni e orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta ed i sacchi devono essere conferiti entro le 6.00 del giorno di raccolta o la sera del giorno precedente la raccolta, dopo le ore 19:30. La polizia locale è stata allertata per sanzionare chi non rispetta il regolamento con una multa fino a 250 euro.