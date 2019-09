Magenta (Milano), 1 settembre 2019 - Nonostante l’ultimo furto avvenuto in via Roma il numero dei reati predatori estivi sarebbe in calo rispetto agli ultimi anni. Lo ha spiegato il vicesindaco di Magenta Simone Gelli: "Ci sono stati alcuni furti in negozi e abitazioni, ma dai primi dati che mi arrivano dalle forze dell’ordine, il numero degli episodi è in leggero calo rispetto agli scorsi anni. Spiace per quei cittadini che hanno subito atti del genere, ma assicuriamo che i risultati stanno arrivando". L'ultimo furto si è verificato qualche giorno fa, quando i proprietari di Mapi Tende (negozio ubicato in via Roma a Magenta), una volta tornati dalle ferie, hanno scoperto il blitz dei malviventi.

"In ogni caso la diminuzione dei furti - ha continuato Gelli - è da attribuire alla collaborazione tra polizia locale e carabinieri. Impensabile azzerare questi reati, ma con l’incremento di controlli e volanti, soprattutto nei periodi più a rischio, confidiamo di ridurre al minimo tali episodi". Il vicesindaco leghista, ha sottolineato come la vera emergenza in città sia il vandalismo: "Multipiano, alcune vie cittadine, parchi, diversi gli atti di vandalismo. Anche su questo aspetto si è lavorato molto e bene, si continuerà sulla strada intrapresa. A breve verranno installate altre dieci telecamere". Gelli ha ricordato l’episodio dell’arresto di cinque ragazzi armati di bastoni, avvenuto venerdì 23 agosto, grazie all’allarme dato da un cittadino: "La collaborazione dei cittadini è determinante per la lotta a furti e atti vandalici. Il nostro obbiettivo rimane quello di ridurre al minimo questi reati, la strada è quella giusta".