L’ultimo saluto alle vittime della montagna

Si celebrano oggi i funerali di Vanessa e giovedì quelli di Roberto. Si terranno ad Uboldo i funerali di Vanessa Gatti

(nella foto), la trentenne morta tragicamente domenica 7 gennaio in alta Val Formazza, travolta insieme al compagno Roberto Biancon da una valanga. La donna era nata a Saronno e dopo aver vissuto anni ad Origgio si era trasferita a Turate. Parenti amici e tante persone che come lei amavano la montagna si ritroveranno oggi 10 gennaio alle 15 alla chiesa di San Pietro e Paolo di Uboldo per i funerali di Vanessa Gatti la trentenne travolta dalla valanga che si è staccata domenica poco prima di mezzogiorno in alta valle Formazza, tra il passo San Giacomo e l’alpe Toggia, a circa 2200 metri di quota, a non molta distanza dal rifugio Maria Luisa.

L’ultimo saluto a Roberto Biancon, 53 anni, sarà invece giovedì alle 15 nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Parabiago in piazza Maggiolini. L’uomo, residente ad Arluno, lascia la mamma Anna e il fratello Fabio. Intanto si cerca ancora Eos, il cane di quattro anni di Vanessa Gatti, disperso domenica in val Formazza. Il cane era di Vanessa, la donna che è morta sotto una slavina insieme all’amico Roberto Biancon. La portava sempre con sè durante le escursioni in montagna. L’animale è una femmina di quattro anni, che al momento della scomparsa indossava una pettorina ad H arancione e un collare Gps con la fibbia gialla e una lunga antenna. A lanciare l’appello

è stata l’amica di Vanessa, Manuela, che sui social ha postato la foto del cane con tanto di descrizione dell’animale.