Luisella Dell’Acqua e i suoi libri d’artista A Legnano, la mostra "Il SEgno in viaggIO" di Luisella Dell’Acqua, curata da Claudia Corti, espone incisioni e libri d’artista che esplorano il segno come espressione umana e spirituale. Tecnica dell’incisione e laboratori per bambini arricchiscono l'evento.