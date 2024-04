L’invito dell’Ite Tosi agli studenti: "Domani a scuola tutti in bici"

Oggi, venerdì, tutti a scuola in bici all’ITE Tosi,l’appuntamento è alle 7.40 in viale Stelvio 23, davanti all’ospedale di Busto Arsizio. È l’iniziativa dal titolo "Il Tosi per un mondo più sostenibile", come si legge sulla pagina social "Raggiungere la scuola in bici renderà l’accesso più sicuro per tutti gli utenti dell’istituto, una mobilità dolce significa essere più rispettosi dell’ambiente e delle persone". Continua il post " la bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma anche una palestra a cielo aperto! Pedalare vi farà sentire meglio, sia fisicamente che mentalmente". Importante: non dimenticare il casco, infine una proposta, "E perché non cantare mentre pedalate? Perché arrivare a scuola incapsulati nelle vostre auto, da soli, isolati nelle cuffiette, già nervosi, quando possiamo rendere un gioco divertente l’accesso a scuola? Raggiungiamo la scuola insieme! Siamo tanti, siamo rumorosi! Alziamo il volume delle nostre voci! ".

All’iniziativa arriva l’apprezzamento di Paola Gandini, presidente del circolo bustese di Legambiente BustoVerde, "un esempio da seguire – dice – meno auto intanto, a cominciare da quelle dei genitori che ogni mattina nella zona dell’Ite Tosi occupano la pista ciclabile". Gandini ricorda anche un bel progetto promosso con l’Ite Tosi, due anni fa, "avevamo realizzato con gli studenti nell’ambito del percorso di alternanza scuola – lavoro, itinerari turistici in città da effettuare in bicicletta. Da riproporre". Quanto agli interventi a favore delle bici che l’amministrazione comunale e l’assessorato alla Mobilità stanno attuando in città continua la presidente di Legambiente Busto Verde "approviamo le corsie ciclabili, contestate dagli automobilisti che stanno sempre seduti in macchina, invece sono utili e agevolano i ciclisti, anzi meglio avere due corsie ciclabili lungo le strade nelle due direzioni che una sola pista ciclabile".R.F.