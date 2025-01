Lezioni di italiano per gli stranieri

L’Amministrazione comunale, insieme a un gruppo di maestre volontarie con esperienza, ha organizzato un corso gratuito di lingua italiana per stranieri. Giovedì, dalle 14 alle 15.30, si svolgerà il primo incontro. Tutti gli interessati, a partire dai 16 anni d’età, sono invitati a partecipare presentandosi in biblioteca (piazza IV Novembre, 7), sede delle lezioni. Le maestre effettueranno dei test di ingresso, volti ad appurare il livello di conoscenza della lingua italiana, in base ai quali gli studenti saranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei.

Potranno quindi seguire un programma didattico differenziato nei livelli base, intermedio o avanzato. Il materiale necessario per le lezioni sarà fornito dagli organizzatori. "La nostra comunità è sempre più ricca di diversità culturali e il dialogo rappresenta il primo passo verso un’integrazione autentica - affermano le maestre e Cristiana Comerio, assessora alla Cultura -. Imparare l’italiano significa non solo acquisire una nuova lingua, ma anche entrare a far parte della nostra società. Attraverso questo corso, vogliamo offrire agli stranieri residenti sul territorio l’opportunità di comunicare in modo efficace e di partecipare attivamente alla vita del paese". S.V.