"Leonardo di Vergiate: cuore dell'assemblaggio elicotteri e supporto logistico globale"

Il sito Leonardo di Vergiate nasce nel 1937 ed è oggi la principale linea di assemblaggio finale di elicotteri dell’azienda. Qui viene costruito ogni anno il maggior numero di unità e di modelli della gamma di aeromobili ad ala rotante di Leonardo, per le esigenze del mercato civile, della difesa e dei compiti di pubblica utilità, sia nazionale che per l’export. 1.520 gli addetti che si occupano di assemblaggio, costruzione, messa a punto in volo, verniciatura, arredo e collaudo dell’elicottero, insieme alla gestione di tutte le fasi di accettazione e consegna al cliente, con attività principalmente distribuite tra linea di assemblaggio e linea volo.

A Vergiate c’è anche uno showroom, dove i clienti possono definire insieme ai designer Leonardo la personalizzazione delle livree e degli arredi interni del proprio elicottero. Presso lo stesso stabilimento viene gestita anche una parte importante del supporto logistico assicurato da Leonardo agli operatori dei propri elicotteri in tutto il mondo, oltre ad alcune delle attività di addestramento in volo degli equipaggi dei clienti. In provincia di Varese Leonardo conta su tre stabilimenti elicotteristici (oltre a Vergiate ci sono Cascina Costa e Sesto Calende) e il sito industriale dedicato ai velivoli di Venegono Superiore.

L.C.