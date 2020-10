Asintomatico, ma positivo al tampone del Sars-cov2: come si temeva, l’operatore part time dalla rsa Sant’Erasmo, che collabora anche con la rsa di Concorezzo al centro di un importante focolaio di covid-19, risulta contagiato e questo ha imposto nuove misure di controllo nella rsa legnanese.

"Appena appresa la notizia, in via precauzionale abbiamo individuato tutti coloro, fra ospiti e personale della Sant’Erasmo, che hanno avuto contatti con l’operatore nell’ultima settimana e abbiamo disposto e già eseguito tamponi su ciascuno di loro - spiegano dalla direzione della struttura riferendosi ai 15 tamponi circa effettuati -. L’operatore si trova in isolamento domiciliare. Siamo ora in attesa di conoscere i risultati dei tamponi sui contatti stretti del lavoratore contagiato". Al momento nessuno fra gli ospiti e fra gli operatori della Fondazione Sant’Erasmo accusa sintomi riconducibili al covid-19.

Intanto il neoeletto sindaco di Legnano Lorenzo Radice, spalleggiato dalla vice in pectore Anna Pavan, ha annunciato di aver dato il via a un un’azione sistematica per affrontare la pandemia e i problemi generati in città da questo ritorno di fiamma. Tre i punti sui quali si appoggia questa strategia: coordinamento tra istituzioni locali (ieri, ad esempio, l’incontro con l’associazione dei medici, una sezione dedicata del sito internet comunale e controlli per verificare il rispetto delle regole.Paolo Girotti