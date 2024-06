Legnano: ubriachi importunano i passanti e aggrediscono i carabinieri

Legnano (Milano), 11 giugno 2024 – Completamente ubriachi in pieno centro cittadino, dopo aver importunato i passanti hanno aggredito i carabinieri intervenuti sul posto e hanno infranto il vetro dell’autoradio di servizio: quanto basta per essere arrestati per resistenza, lesioni, danneggiamento e porto abusivo di armi.

L’episodio risale alle 2 del mattino di oggi, martedì 11 giugno, quando il personale della sezione Radiomobile Legnano è intervenuto in corso Magenta, dove era stata segnalata presenza di due individui molesti che importunavano i passanti. Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato due uomini di nazionalità cubana, entrambi 30enni, che in stato di manifesta ubriachezza, per cercare di evitare l’identificazione hanno aggredito con spintoni i carabinieri, ingaggiando poi una breve colluttazione.

Uno dei due, all'atto di essere condotto in caserma, ha infranto il vetro dello sportello posteriore destro dell'auto di servizio. I due uomini sono stati perquisiti e uno dei due è risultato essere in possesso di un coltello a serramanico. I due trentenni sono stati arrestati per resistenza, lesioni, danneggiamento e porto abusivo di armi, e trattenuti in caserma in attesa della direttissima fissata per oggi ore 13 al Tribunale di Busto Arsizio. Sul posto è intervenuta anche una volante del locale commissariato di Polizia per fornire ausilio ai militari.