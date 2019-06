Legnano (Milano), 27 giugno 2019 - La moda sfila nella città che ha dato i natali a un grande della moda, ovvero Gianfranco Ferrè. E in effetti lo stilista legnanese sarebbe stato orgoglioso di vedere tanti abiti - un totale di circa 130 - sfilare in piazza San Magno per il centenario dell'istituto di istruzione superiore Bernocchi. Un centenario che la scuola superiore legnanese sta vivendo con numerose iniziative e che l'altra sera ha portato vere opere d'arte a sfilare sotto le stelle. L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato “100 + 60” del Bernocchi e dal corso Moda dell'istituto e ha avuto come filo conduttore l'evoluzione della storia della moda dagli anni Venti agli anni Sessanta.

