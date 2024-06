Lavori al parco Mylius. Un’area per gli eventi. E ci sarà anche la cucina

La riconsegna dell’area è prevista per il mese di settembre, ma è indubbio che i lavori di riqualificazione del parco Mylius, iniziati su spinta dell’amministrazione comunale e supportati da Asm, l’azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino e del Castanese, siano ormai da considerare in dirittura d’arrivo: il progetto, nel suo complesso, prevede la riorganizzazione dell’intera area con l’ampliamento della struttura coperta esistente, l’aggiunta di una struttura chiusa, l’inserimento di locali a disposizione per gli eventi temporanei, la razionalizzazione delle attrezzature e del verde; sarà poi posizionata una cucina nuova e funzionale, utilizzabile per organizzare eventi da parte di sodalizi associativi e dai privati cittadini.

Una volta conclusi i lavori, Boffalora si troverà con un rinnovato, ampio spazio attrezzato dedicato all’aggregazione e a disposizione delle associazioni attive in paese. Asm ha contribuito alla riqualificazione del polmone verde boffalorese attraverso la realizzazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento che renderanno le strutture coperte del tutto autosufficienti da un punto di vista termico e a impatto zero sull’ambiente: l’impianto utilizza l’acqua proveniente dai pozzi realizzati anni fa, sempre da Asm, per il vicino asilo nido, che viene incanalata verso una nuova pompa di calore posizionata all’interno del parco.

Per le opere il Comune di Boffalora ha ricevuto un finanziamento di un milione e 400mila euro da parte della Regione, che copre interamente la spesa per l’intervento: "La riqualificazione del parco Mylius - ha detto la sindaca, Sabina Doniselli – è un’opera che l’amministrazione comunale ha da sempre ritenuto strategica anche in relazione al Naviglio Grande e al suo enorme potenziale. Al termine dei lavori, l’area potrà essere utilizzata in modo funzionale dal Comune e dalle associazioni per organizzare feste, convegni, mostre e tanto altro. Con questo intervento, inoltre, andremo a risolvere le criticità dell’area legate agli allagamenti derivanti dalle sempre più ricorrenti piogge intense".