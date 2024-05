L’arte del fare a scuola “Eureka! Funziona!”: alunni piccoli inventori

Tanti i piccoli inventori coinvolti nella nuova edizione della gara di costruzioni tecnologiche "Eureka! Funziona!", che si è svolta all’Auditorium Comunale di Cerro Maggiore. All’evento, promosso da Confindustria Alto Milanese e Federmeccanica, hanno partecipato 256 alunni di 15 classi elementari con 13 progetti, provenienti da 6 Scuole del territorio. A introdurre la cerimonia i saluti del presidente di Confindustria Alto Milanese, Maurizio Carminati, e del Sindaco di Cerro Maggiore Giuseppina Berra. A seguire, la giuria, composta da Giancarlo Piatti, Presidente del gruppomeccanici/meccatronici di Confindustria Alto Milanese, Tiziana Colombo, Past President del Gruppo Piccola Impresa dell’Associazione, Maria Elena D’Ambrosio, Dirigente dell’Istituto Bernocchi di Legnano, Di Iorio Giacomo, rappresentante di Aif (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) ha premiato l’invenzione: “The Volcano Game” della classe 4ªA della scuola elementare Gajo di Parabiago.

"Eureka Funziona – ha commentato Maurizio Carminati – rappresenta in sintesi quello che succede nelle nostre aziende, dove insieme ai nostri collaboratori mettiamo a frutto le conoscenze acquisite per creare progetti e rendere concrete le idee. Da tempo Confindustria Alto Milanese crede fermamente nei progetti che vedono la collaborazione tra scuola e industria come asset fondamentale per la crescita e il benessere del nostro territorio e per dare futuro alle imprese".

"Siamo particolarmente felici di aver portato il progetto Eureka nel nostro Alto Milanese - ha dichiarato Giancarlo Piatti. Questa iniziativa offre ai bambini un’opportunità unica di apprendere e crescere attraverso il gioco, perché valorizza l’approccio pratico e mette in primo piano la creatività, una delle skill fondamentali per il loro futuro, anche nel lavoro".

Questa iniziativa promossa da Federmeccanica e Confindustria Altomilanese è servita a stimolare fin dalla scuola primaria la passione per la cultura tecnico-scientifica che prevede il coinvolgimento degli studenti nella realizzazione di un progetto meccanico di costruzione di un giocattolo mobile con il materiale messo a disposizione dagli organizzatori e nella creazione della relativa pubblicità, con la valutazione finale da parte di una giuria che ha scelto la proposta più innovativa.

