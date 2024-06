L’addio a Carù tra ricordi e commozione

Sono stati celebrati ieri pomeriggio i funerali di Paolo Carù, il titolare dello storico negozio di dischi, scomparso la scorsa settimana a 77 anni per un malore improvviso in casa. Una folla commossa si è riunita nella basilica di Santa Maria Assunta per l’ultimo abbraccio: tante le persone anche all’esterno, ognuna con un ricordo, un aneddoto, un pensiero speciale. Una grande testimonianza di gratitudine per ciò che Carù ha rappresentato e ha dato alla città, non solo grande esperto di musica, ma promotore di cultura e di eventi. Nella basilica parenti e amici di una vita, collaboratori, colleghi commercianti e quanti negli anni hanno frequentato il suo negozio, non solo per acquistare quel disco che solo da Carù sapevi di trovare ma anche per parlare di musica di qualità. Presenti il sindaco Andrea Cassani e alcuni esponenti della giunta. Al termine l’ultimo abbraccio con la musica: "Arrivederci elargitore di gioia". Ros.For.