La sfida delle celebrità. Cerella e Marino salutano la pallacanestro con una grande festa

Più che un addio, sarà una festa: è questa la certezza per quanto riguarda l’evento organizzato per celebrare la carriera di Bruno Cerella e Tommaso Marino, noti personaggi del mondo della pallacanestro e fondatori dell’OdV Slums Dunk, associazione nata nel 2011 con l’obiettivo di rivitalizzare le periferie delle baraccopoli più svantaggiate del mondo e offrire opportunità di crescita ai bambini e ai ragazzi.

I due hanno infatti scelto Legnano per salutare sul campo da basket amici e sostenitori che li hanno accompagnati in questi anni e, da questa settimana, è possibile acquistare i biglietti (su Ticketmaster, l’intero incasso verrà devoluto per le finalità dell’associazione Slums Dunk) per l’"atto finale", la partita delle celebrity del 27 giugno al PalaBorsani di Castellanza con la partecipazione di ospiti illustri, tra cui giocatori storici del basket italiano e vecchi compagni di squadra. Tutta la giornata del 27 sarà dedicata a celebrare sport, amicizia e senso di comunità.

Dalle 9 alle 13, al playground Slums Dunk del parco Falcone-Borsellino ("creatura" nata dalla collaborazione tra l’associazione e i Legnano Knights) si svolgeranno diverse attività legate al basket e allo sport, in collaborazione con i Legnano Knights; alle 13 Alessandro Mamoli, giornalista e conduttore, modererà un talk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, in cui racconteranno la loro carriera e le loro attività filantropiche; alle 16, presso la M4T di Rescaldina in via Carlo Dell’Acqua, verranno svelate le maglie della gara, create a sorpresa per l’occasione, e verrà girato un video racconto di Bruno e Tommaso; alle 20, infine, al PalaBorsani si giocherà la partita.

"Per noi questa giornata - vivono così Tommaso e Bruno l’evento - è un modo per celebrare tutto ciò che abbiamo vissuto e costruito attraverso lo sport. Vogliamo condividere questo momento con tantissime persone, dai colleghi agli amici alla comunità che ci ha sempre sostenuto in una giornata dedicata al basket".