La Ragioneria intitolata a Oriana Sozzi

L’ufficio Ragioneria e Finanze da ieri è intitolato ad Oriana Sozzi (nella foto), storica dipendente comunale venuta a mancare a dicembre dello scorso anno, poche settimane prima di compiere 63 anni, dopo una vita nel palazzo comunale. Ieri una cerimonia ha sancito la scelta di dedicare alla sua memoria l’Ufficio. La donna era arrivata in comune nel 1979 con l’allora sindaco Antonio Caspani. Nei suoi 42 anni di servizio, aveva ricoperto diversi ruoli e da una quindicina di anni, prima della meritata pensione, era responsabile del settore Ragioneria, Segreteria e Affari generali. Per lei è arrivato il riconoscimento "per la grande umanità e professionalità, l’alto senso del dovere e attaccamento al lavoro dimostrati in oltre 40 anni alle dipendenze del Comune, di cui circa 15 nel ruolo di responsabile del Settore Finanze e Contabilità".Ch.S.