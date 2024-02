La biblioteca apre ai giovani con i progetti Dream walkers

Da lunedì prossimo in biblioteca apertura straordinaria con l’iniziativa Dream walkers La città di Saronno, in partenariato con Fondazione culturale Giuditta Pasta, Dandelion cooperativa sociale, La città di Smeraldo e Ufo ha ottenuto un contributo governativo di 129.906 euro per la realizzazione del progetto. Tutto nasce dall’idea di aprire ai giovani dai 14 ai 20 anni la biblioteca "per un utilizzo nuovo e insolito e con orari più estesi, per consentirne una più ampia fruibilità, nella convinzione che possa essere un luogo di interazione anche per soggetti a rischio di isolamento ed esclusione sociale". Dream walkers propone attività con 3 linee di azione: artistica (danza, fotografia, teatro, fumetto, multimedialità), del pensiero critico e psico-educativa con attività di animazione socio-educativa di qualità, con professionisti che ascolteranno i giovani, utilizzando metodologie che comportano la loro attivazione diretta. I risultati di tutte le attività saranno uno spettacolo teatrale, una mostra fotografica, un fumetto collettivo, un video, un podcast, esperienze di gioco, opere di creazione artistica tutti alla condivisione con la città. S.G.