La Bcc di Busto Garolfo sul podio. È quarta per credito cooperativo

Al quinto posto tra le 36 lombarde e al 4° tra le 27 banche di credito cooperativo dell’intera Lombardia: è il risultato raggiunto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate nel recente report sulle banche leader stilato dal settimanale finanziario ed economico "Milano Finanza", sulla base dell’indice proprietario Mf Index che seleziona le banche commerciali più solide, regione per regione.

Mf Index è "un indicatore che coniuga dimensioni e risultati con l’obiettivo di individuare gli istituti che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di fare cassa e generare profitti". Ovvia la soddisfazione dei vertici dell’istituto per il risultato: "Quella che emerge dal report di Milano e Finanza è la conferma che siamo una banca solida, sana e forte. E questo è solo ciò che davvero conta, al di là della posizione in classifica, che fa piacere - commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate-. Perché in un clima che è di grande incertezza, la solidità della propria banca locale, resa più resistente per il fatto di essere parte attiva del Gruppo bancario cooperativo Iccrea, è una garanzia per famiglie, imprese e tutte le comunità del territorio, che trovano in noi un partner stabile, in grado di sostenere i loro piani di crescita e obiettivi. Contribuendo a rafforzare la rete delle tante associazioni che garantiscono lo sviluppo sociale delle nostre zone di riferimento: l’Altomilanese e il Varesotto".