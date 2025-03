L’8 marzo dedicato alla bibliotecaria. Cristina Dall’Orto

Non si spegne il ricordo di Cristina Dall’Orto, l’amata bibliotecaria legnanese prematuramente scomparsa nel 2018 per una grave malattia. Mantengono in vita il suo sorriso e il suo amore per i libri una serie di associazioni che oggi le dedicano la Giornata internazionale della donna, da poche ore celebrata in tutto il mondo. “8 marzo run - donne partigiane“ è il titolo della manifestazione che si apre con il ritrovo alle 14.30 alla Casa del volontariato, in via dei Salici 32. Alle 15 prenderà il via la camminata al Parco Alto Milanese: il percorso sarà intervallato da letture incentrate sulle donne che hanno fatto la Resistenza, a cura del Circolo Santa Teresa Mazzafame, Scuola di Babele e gruppo Alta voce. Alle 16.30 un intervento dell’Anpi. Ci sarà anche un angolo con proposte di lettura della biblioteca civica, una merenda e un omaggio per tutte le partecipanti. In caso di maltempo tutto è rimandato a domenica 16 marzo. Silvia Vignati