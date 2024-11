Italia-Francia U19 al Venegoni: "Che orgoglio essere i prescelti"

La Rugby Parabiago è stata incaricata dalla Federazione Italiana Rugby dell’organizzazione del test match internazionale U19 Italia-Francia. L’evento, che si svolgerà al Red&Blue Stadium Centro Sportivo Venegoni-Marazzini, sarà la prima occasione per veder scendere in campo il nuovo corso della Nazionale giovanile, che sfiderà i pari età francesi in un match tutto da vivere. Nella mattinata del giorno precedente, venerdì dalle 10,45 alle 11,45, la Nazionale effettuerà il Team Run al Venegoni-Marazzini. Le porte del Centro sportivo saranno aperte a tutti.

La due giorni sul campo da gioco sarà preceduta giovedì sera da un corso di aggiornamento per i tecnici di livello 3-3+ tenuto dall’allenatore della nazionale U19 Alessandro Castagna sul tema "La mischia, un compito individuale dentro un compito collettivo", organizzato dal Comitato regionale lombardo nella Sala polivalente del Centro sportivo. "Non capita tutti i giorni di avere una rappresentativa nazionale, seppur giovanile, sul nostro territorio – dichiara il direttore sportivo Cristiano Bienati (nella foto) – Aver ricevuto dalla Federazione il compito di organizzare Italia-Francia è motivo di soddisfazione e orgoglio. L’evento ci è stato affidato prima che i vertici della Federazione cambiassero e il nostro grazie va al presidente Innocenti e ai suoi collaboratori. Ora stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze affinché chi gli è succeduto possa avere nei nostri confronti lo stesso apprezzamento. Metteremo a frutto le esperienze degli scorsi anni, che già ci hanno visto protagonisti nell’organizzazione di altri eventi internazionali, per dare agli appassionati la possibilità di vivere questo match nel migliore dei modi. Davvero una bella vetrina per Parabiago".

Ch.S.