Inseguimento a folle velocità per le vie di Busto Garolfo, bloccato il conducente: guidava auto rubata e senza patente

Busto Garolfo, 21 maggio 2024 - Un inseguimento nei boschi dello spaccio porta al fermo di un ladro. La Polizia Locale di Busto Garolfo è riuscita a bloccare una persona che si aggirava nei boschi verso Furato a bordo di una vettura rubata. Tutto è iniziato durante le indagini svolte dagli agenti, anche con l’utilizzo dei sistemi di lettura targa, per monitorare e individuare il percorso di un’auto su cui gravava una denuncia di appropriazione indebita.

Lo hanno trovato in via Furato e il ladro, per evitare il controllo, ha percorso in retromarcia una strada cercando di speronare la pattuglia, quindi è scappato a folle velocità lungo le vie del centro. Il conducente è poi entrato in una casa di corte e ha abbandonando il veicolo, ma è stato comunque rintracciato e deferito all’autorità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, appropriazione indebita e guida senza patente. Il veicolo è stato recuperato dal Comando ed è stato restituito al legittimo proprietario.