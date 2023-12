Innovazione e competitività. Piattaforma ideata da Liuc mapperà tutti i brevetti italiani

Uno strumento innovativo che mappa i brevetti italiani in maniera interattiva, fino al più piccolo Comune. Una risorsa gratuita e di facile utilizzo per tutti: singoli cittadini, studenti, ricercatori, aziende, istituzioni. Un progetto di ricerca aperto a quanti più attori possibili. Si chiama "Pattern" ed è una piattaforma ideata e realizzata dalla Liuc - Università Cattaneo, finanziata nell’ambito del progetto Risico (Rete integrata per l’innovazione e la competitività), promosso dall’Università con Ecole (Enti Confindustriali Lombardi per l’Education) e Univa Servizi all’interno del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. La novità è stata presentata giovedì in Ateneo. Qui il link per accedere alla piattaforma: https:pattern.progettorisico.eu. Pattern consente agli utenti, in maniera intuitiva, di visualizzare l’attività brevettuale in Italia con proprietari italiani, andando ad approfondire una molteplicità di indicatori e tra questi: il numero dei brevetti in un dato territorio e il loro andamento temporale, le aree tecnologiche (indicatore che esprime la vocazione del territorio in questione), o lo stato legale degli stessi ("vivi"revocati o scaduti). L’utente della piattaforma può, inoltre, scegliere se approfondire l’analisi su aspetti legati alla sostenibilità, focalizzandosi sui brevetti green, ossia relativi a tecnologie rispettose dell’ambiente. Si naviga in maniera dinamica nella dashboard, selezionando la dimensione regionale o provinciale. "Questo progetto va nella direzione di una reale integrazione tra le diverse anime dell’Università - dichiara Gloria Puliga, ricercatrice della Scuola di Ingegneria industriale della Liuc".