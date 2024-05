Iniziativa dell’Asst: ostetrica a domicilio

Maggio è il "mese delle mamme" per l’Asst Valle Olona che ha proposto "l’Home Visiting", la visita domiciliare dell’ostetrica all’interno del percorso

di assistenza e presa

in carico territoriale delle donne che partoriscono nei punti nascita dell’azienda. Il progetto vuole offrire una continuità assistenziale. Mamma e neonato vengono seguiti in maniera personalizzata e continua. Le ostetriche ospedaliere effettuano un colloquio informativo con la mamma, nel caso in cui la neomamma accetti di essere seguita al proprio domicilio, le viene consegnata una brochure sulla quale è già individuata la data della prima visita a casa.

R.F.