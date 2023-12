Incontra il ladro per strada, lo insegue in auto e lo fa arrestare

Individua il ladro che gli ha procurato danni ingenti ai suoi esercizi commerciali e lo fa arrestare. David Alberti, imprenditore con due attività a San Vittore Olona, la scorsa settimana insieme ad altri esercenti aveva subito alcuni furti nei suoi negozi. Le telecamere di videosorveglianza avevano individuato un soggetto parzialmente travisato ma facilmente individuabile. La scorsa notte verso l’una, mentre rientrava, si è imbattuto nel ladro che girava in bicicletta in paese.

"L’ho riconosciuto quasi subito perché aveva una sciarpa in viso e sembrava proprio la persona ritratta nei filmati. L’ho affiancato con una scusa e ha iniziato a scappare, così ho avvertito i carabinieri chiamando il 112". Alberti segue con la propria auto il ladro che proseguiva pedalando verso Castellanza. Ogni tanto tentava di trovare una strada laterale per scappare ma senza riuscirvi. Così dopo qualche minuto è stato raggiunto da due pattuglie dei carabinieri che lo hanno fermato e identificato. Con sé aveva uno zaino zeppo di strumenti per lo scasso. Probabilmente era in giro per cercare nuove attività da depredare. L’uomo è un italiano residente in zona, potrebbe essere lui l’autore dei tanti furti che si sono susseguiti nel Legnanese in queste settimane. "È stata pura coincidenza ma per fortuna l’ho incrociato. Quando gli ho detto di averlo riconosciuto ha subito iniziato a pedalare tentando di scappare. Ma i carabinieri sono stati bravi". Ch.S.