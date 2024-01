Incidente a Turbigo, ha un malore alla guida e finisce fuori strada: grave un uomo di 71 anni

Un uomo di 71 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere schiantato con la sua automobile contro un ostacolo tra via Nosate e via Ugo Foscolo a Turbigo, comune della provincia di Milano vicino al confine novarese. L’uomo è stato trovato in arresto cardiaco e una volta rianimato sul posto è stato portato in codice rosso all’ospedale di Gallarate.

L’indicente è avvenuto lunedì mattina intorno alle 9.30 e, dalle prime ricostruzioni, sembra che il settantunenne abbia avuto un malore alla guida perdendo il controllo del veicolo e finendo fuori strada. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e i mezzi dei vigili del fuoco.