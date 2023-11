Il Torno incontra il prefetto di Milano

Gli studenti di 5E Afm e 5A Rim del "Torno" di Castano Primo, accompagnati dalla dirigente scolastica Angela Diodati e dai docenti Diana Collu (promotrice dell’iniziativa), Laura Fusaro e Antonio Cipriano, sono stati ricevuti in via eccezionale dal prefetto di Milano, Renato Saccone. Per oltre un’ora, il prefetto ha intrattenuto le due classi rievocando la nascita della Repubblica. Un’esperienza per avvicinare i giovani alle istituzioni.