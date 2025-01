Il sindaco richiama i concittadini:: "Seguite il Consiglio comunale"

Consiglio comunale, nessun cittadino presente: è vero che il Comune di Morimondo ha poco più di mille abitanti, ma il sindaco Marco Iamoni, eletto nel 2024, a margine dell’ultima seduta dell’anno non ha potuto fare a meno di sottolineare il mancato interesse per le questioni amministrative. "I temi trattati nell’ultimo consiglio comunale sono stati l’approvazione del bilancio previsionale, alcuni regolamenti e adempimenti formali previsti dalla normativa vigente e abbiamo approvato le linee guida, condivise con altri comuni, in merito al potenziale futuro dell’ospedale di Abbiategrasso – ha spiegato il primo cittadino –. Come è già accaduto, nessun cittadino ha partecipato alla seduta. Non so come leggere questa cosa, forse gli orari del Consiglio non si conciliano con gli impegni dei residenti oppure, ma spero non sia così, vi è poco interesse alla partecipazione". Il sindaco ha quindi spinto ad affrontare il 2025 con diversi propositi: "Voglio sottolineare che chi oggi amministra è sì l’espressione del 58% circa di chi ha votato ma deve e vuole rappresentare anche chi non ci ha scelto. Spero che nel futuro prossimo la condivisione delle tematiche del nostro paese possa essere discussa insieme alla maggior parte dei nostri concittadini".

Una partecipazione che, forse, potrebbe anche aiutare il sindaco ad affrontare le "voci" che lui stesso richiama nel suo intervento: "Tanti sono i temi sul tavolo, uno dei quali il rinnovo del consiglio della Fondazione – spiega il sindaco rivolgendosi ai suoi cittadini –. Mi riportano i miei colleghi consiglieri voci di malumori e delusione dei cittadini. Credetemi in sei mesi abbiamo lavorato molto. Non voglio che pensiate che non ci stiamo impegnando ma non è semplice trovare persone coscienziose a cui lasciare in gestione un bene pubblico che non garantisca ai gestiti un lauto ritorno economico".

P.G.