Il settore calzaturiero in cerca di rilancio: "Qui lunga tradizione"

Il settore calzaturiero si mobilita per rilanciare il Made in Italy. Si è svolto il terzo incontro del tavolo istituzionale che riunisce la Provincia di Pavia, la Città metropolitana di Milano, il Comune di Vigevano, la Città di Parabiago e le associazioni di categoria come Confindustria e Confartigianato, per affrontare le difficoltà attuali delle imprese. L’obiettivo è elaborare strategie e progetti futuri da presentare alla Regione, con particolare attenzione all’assessore regionale Guido Guidesi, considerando le specificità dei territori coinvolti, focalizzandosi sui bisogni delle imprese in relazione al contesto in cui operano. "L’Altomilanese e, in particolare, la Città di Parabiago – afferma il sindaco Raffaele Cucchi – sono aree con una lunga tradizione nel settore calzaturiero, con aziende in grado di innovarsi e preservare il Made in Italy, famoso in tutto il mondo e presente sulle passerelle dell’alta moda. Come amministrazione comunale, abbiamo accolto positivamente l’invito della Provincia di Pavia a riunire istituzioni e rappresentanti di categoria per analizzare i bisogni attuali e trovare soluzioni concrete per rilanciare il settore".

Ch.S.