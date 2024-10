Il restyling del mercato. Battaglia degli ambulanti sulla riorganizzazione

Piace ma non a tutti il progetto di riqualificazione del mercato supportato dall’Amministrazione comunale e presentato, almeno nella parte dedicata agli spazi fisici, solo pochi giorni fa: un gruppo di ambulanti, infatti, lamenta di non essere stato ascoltato malgrado la presentazione di numerose proposte alternative a quanto previsto dall’Amministrazione e ha dunque dato il via a una raccolta firme per opporsi al progetto. "Come ambulanti del mercato di Legnano intendiamo segnalare che sono state inviate 14 osservazioni di contrarietà ed è stata fatta una raccolta firme per richiedere che venisse rivisto il progetto - è infatti la posizione di un gruppo di ambulanti che non condivide le scelte fatte -, soprattutto per la porzione di mercato che occupa la destra della piazza, in quanto sono state assegnate metrature che non danno la possibilità di manovra ed è stato effettuato un riposizionamento dei banchi in maniera a dir poco confusa e penalizzante". Gli ambulanti sostengono di aver fatto presente le proprie perplessità e di avere anche suggerito delle modifiche "che non avrebbero sconvolto il progetto, ma che avrebbero soddisfatto le necessità di tutti gli operatori". "Le osservazioni sono state anche inviate tramite pec, ma sono rimaste inascoltate - proseguono -. È stata quindi effettuata una nuova raccolta firme che verrà protocollata e inviata nuovamente e se non verrà presa in considerazione, ci obbligherà a tutelarci in altre sedi".

La nuova disposizione anticipata dall’Amministrazione comunale sarà operativa da gennaio 2025: la riorganizzazione è partita dalla soppressione degli stalli non occupati dagli operatori, con una conseguente diminuzione degli spazi (da 147 a 119) che avrà l’effetto di limitare la presenza degli spuntisti; gli ambulanti saranno distribuiti compattandoli in "isole", nella maggior parte dei casi composte da quattro postazioni con due lati di esposizione della merce. La riorganizzazione manterrà la suddivisione fra zone alimentari e raggrupperà le bancarelle che vendono merci usate.