Il futuro sono le auto d’epoca. Ecco il master per coniugare passione e visione strategica

Un master per fornire competenze tecniche, culturali e finanziarie a chi vive la passione delle auto da collezione. Lo ha progettato la Liuc Business School. Si tratta del Mamac (Executive master in management delle automobili da collezione), sviluppato in partnership con Corrado Lopresto. "Il settore delle auto di valore storico e collezionistico esibisce numeri sempre più significativi per valore delle collezioni, delle transazioni commerciali e dell’indotto - spiega Massimiliano Serati, Direttore del Mamac -. Col tempo, alla dimensione di puro collezionismo e valorizzazione storico-culturale, si sono affiancate dinamiche gestionali e finanziarie sempre più complesse. Di contro, anche se le performance economiche sono in costante ascesa, il settore sembra ancora privo di una propria “identità” manageriale. Il master Mamac si propone di colmare questo gap, formando manager in grado di coniugare passione e visione strategica". "La mia esperienza personale - racconta Lopresto, titolare della più importante collezione privata di auto in Italia - dimostra come in passato fosse possibile costruire sul campo una collezione di valore storico-culturale, artistico e anche economico, acquisendo le competenze necessarie per gestirla e arricchirla. Ora non è più così. Il forte sviluppo del mercato ha reso tutto più veloce e complesso".

Al termine del master i partecipanti saranno in grado di amministrare attività imprenditoriali legate al mondo delle auto da collezione, ma anche di supportare collezionisti e investitori. Silvia Vignati