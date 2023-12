Il cimitero si amplia. Aggiudicato l’appalto

Si amplia il cimitero di Cuggiono. E’ stato aggiudicato in via definitiva l’appalto per l’ampliamento del campostanto di Cuggiono, individuando il promotore che realizzerà il progetto, per un investimento pari a 1.065.938 euro, prendendo in carico anche la cura e la manutenzione del cimitero per i prossimi 20 anni. Verranno costruiti nuovi loculi nell’angolo nord-ovest del cimitero, su un’area di circa 1.350 metri quadrati, collegati con quelli di più recente realizzazione nella zona nord. Verrà costruito un corpo di fabbrica sviluppato su due piani di cui uno parzialmente interrato, costituito da due distinti blocchi di loculi collegati tra loro da un porticato. Ogni piano ospiterà tre livelli di loculi. Si parla di 368 loculi, 320 per tumulazione frontale e 48 per tumulazione laterale. Si prevede anche la realizzazione di un massimo di 87 tombe a doppia tumulazione, di cui 65 da realizzarsi previa programmata esumazione di tombe già presenti e 22 lungo il viale laterale destro sul lato opposto delle cappelle gentilizie. "Il nuovo complesso dei colombari verrà realizzato in adiacenza dell’esistente e saranno riqualificati i servizi igienici" conclude l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Guzzini.