I danni del maltempo di luglio. Le richieste? Conto da 5 milioni

A cura di un’azienda forestale per conto di Amga, sono iniziati i lavori di taglio nel bosco di via Terni, nei pressi del campo sportivo. Il bosco era stato devastato dall’evento del 24 luglio scorso. I lavori di rimozione degli alberi riguardano la ex pista di mountain bike nel bosco di via Terni, dietro il campo sportivo Pertini. L’area boschiva era stata devastata dall’evento meteorologico che ha distrutto centinaia di alberi in zona provocando milioni di euro di danni.

Le attività si concluderanno entro il mese di gennaio. La tempesta dell’estate scorsa aveva devastato anche gran parte del vicino parco del Roccolo.

Ammontano ad oltre 5 milioni e mezzo di euro i danni economici subiti sul territorio di Canegrate, sia da privati che dal comune, in seguito al maltempo che hal etteralmente flagellato l’Altomilanese. Il dato è quello che emerge dalle segnalazioni raccolte anche tra i cittadini al fine di avere i risarcimenti.

In comune sono pervenute ben 332 segnalazioni, di cui 21 da attività economico/produttive per una stima di 856.400 euro, e di cui 311 da privati, per una stima di 3.627.097 euro. Il totale delle segnalazioni da privati è quindi pari ad 4 milioni e 483 mila euro, che si aggiungono ai danni stimati al patrimonio pubblico. L’amministrazione ha dovuto mettere in conto ben 620 mila euro per tutti gli interventi necessari. Gli interventi urgenti e indifferibili resisi necessari, attraverso procedure straordinarie nei giorni immediatamente successivi all’evento meteorologico di luglio hanno riguardato la primaria di via Redipuglia e la materna di via Asiago, i centri sportivi, il municipio, le sedi associative, il centro anziani e il patrimonio arboreo. "La spesa di 620mila euro – spiega il sindaco Matteo Modica – riguarda interventi in esecuzione. Inizialmente abbiamo dovuto subito spendere 117mila euro senza copertura, per cui tecnicamente abbiamo dovuto fare un debito fuori bilancio. Tutto il resto sarà coperto da risorse comunali in pratica attingendo dall’avanzo di amministrazione".

