Grave escursionista precipitato in quota

Grave incidente in montagna, è accaduto ieri mattina nella zona di Macugnaga, in valle Anzasca, ferito un escursionista di 34 anni, residente in provincia

di Varese. Il trentaquattrenne secondo quanto ricostruito è precipitato ai piedi del Monte Rosa, lungo il sentiero che da Macugnaga porta all’Alpe Roffelstaffel a 1905 metri. L’escursionista è stato trovato casualmente da un runner che si stava allenando sullo stesso sentiero. Probabilmente l’incidente era avvenuto alcune ore prima. Le condizioni del ferito erano gravi, è stato trovato incosciente con gravi lesioni al bacino e alla testa, quindi dagli operatori del soccorso è stato intubato ed elitrasportato al Cto di Torino in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, il giovane, che risulta fosse solo, si trovava in un posto difficilmente raggiungibile. I tecnici del soccorso alpino di Macugnaga hanno recuperato l’infortunato, caricandolo su una barella che è stata portata in una zona dove è stato poi possibile prelevarla con il verricello dall’elicottero e quindi trasportarlo in ospedale. R.F.